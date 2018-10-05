"Airbnb" يحظر عميلة هاجمت محجبة ورفضت استقبالها

طرد موقع "Airbnb" للعقارات إحدى عميلاته، إذ كانت تستقبل الزوار والسياح في شقتها، وذلك عندما رفضت استقبال طالبة مسلمة محجبة تقوم بالتحضير لرسالة الدكتوراه.

وعندما سألتها الفتاة عن سبب رفض استقبالها في الشقة، ردت العميلة بأنها لا تليق بحيهم السكني بسبب حجابها الذي ترتديه.

إقرأ المزيد

وكانت طالبة الدكتوراه البريطانية، نورجاهان سليق، تجري أبحاثها العلمية في مدينة هامبورغ الألمانية عندما أرادت البحث عن شقة جديدة تقطنها، بحيث تكون أقرب إلى مركز المدينة.

وعندما عثرت سليق على الخيار الأنسب، تواصلت مع صاحبة الشقة (عميلة Airbnb)، التي رفضت طلبها بمجرد أن نظرت إلى صورتها على الموقع، إذ تظهر فيها مرتدية الحجاب.

ومع حدوث ذلك، قررت سليق تقديم شكوى عاجلة لإدارة Airbnb، بلغت فيها عن خرق العميلة لسياسة "عدم التمييز" التي يتبناها الموقع، والتي تمنع العملاء من رفض الضيوف بناء على العرق أو الجنس أو الديانة أو الإثنية.

وبعد تحقق الموقع العقاري من المحادثة التي جرت بين العميلة والطالبة، قام على الفور بطرد العميلة ومنعها من استخدام خدمات الشركة بشكل نهائي.

المصدر: Newsweek