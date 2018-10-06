رفض الزواج من حسناء روسية.. مليونير متهم بفعل مشين!

اتهم المليونير الذي فضل المال على الاقتران بحسناء روسية، بارتكاب ممارسات لا تليق بالأغنياء أصحاب الأموال.

واتهم المليونير يفغيني نازاروف، الذي غادر البرنامج الواقعي "الزواج من بوزوفا" الأسبوع الماضي، بسرقة الطعام.

وكتب المتسابق الآخر في البرنامج، فالينتين كوروبكوف، والذي غادر البرنامج أيضا من قبل بسبب "معركة" مع المنافسين الآخرين، عبر صفحته على إنستغرام، عن تصرفات نازاروف غير اللائقة.

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وقال كوروبكوف إن "مغادرة نازاروف البرنامج في الحلقة الماضية وقبوله المال بدل الزواج من بوزوفا، ليس التصرف الأول المخيب للآمال، فقد كانت تصرفاته السابقة تدل عليه، وكان متوقعا أن يأخذ المال. أنا لم أشك في ذلك لحظة واحدة، منذ أن كان يعبئ الطعام المجاني من البوفيه المفتوح، الذي كان يقدم لنا في البرنامج كل صباح. أو عندما كان يمضي الليالي يسرق الطعام من ثلاجات أصحاب الفيلات التي كنا نعيش فيها. وهناك العشرات مثل هذه القصص. والجميع رأى وفهم ذلك بالفعل".

وما أثار دهشة كوروبكوف هو الطريقة الحميمية التي ودع فيه مشاركا البرنامج سيرغي زيلينسكي ودينيس ليبيديف المليونير نازاروف لدى مغادرته البرنامج.

المصدر: لايف. رو