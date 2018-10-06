نيوزيلندا: افتح قفل هاتفك على الحدود وإلا..

ذكرت قناة "TVNZ" التلفزيونية أن السلطات النيوزيلندية بدأت بتطبيق قرارات من شأنها انتهاك خصوصية مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية.

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وأشارت القناة إلى أن القرارات الجديدة والتي باتت سارية المفعول، من 1 أكتوبر الجاري، تلزم السياح القادمين إلى نيوزيلندا بإعطاء كلمات المرور التي يستخدمونها لقفل هواتفهم لموظفي الجمارك على الحدود.

وفي حال امتناع السائح عن تنفيذ هذه التعليمات، أو فتح الجهاز المقفل عند طلب موظفي الجمارك منه فعل ذلك، فسوف يتعرض لمساءلة قانونية، وغرامة مالية قد تصل إلى 3243 دولارا.

من جانبه، علق مجلس الحريات المدنية النيوزيلندي على القرارات الجديدة، واصفا إياها بالـ "جدّية"، وبأنها "انتهاك للخصوصية"، وتطبيقها سيسمح لأي موظف جمارك على الحدود بالوصول إلى بيانات هواتف القادمين إلى البلاد دون أي سبب.

المصدر: لايف. رو