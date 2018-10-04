"البائس النبيل".. فقير يعيد كيسا مليئا بالنقود لصاحبه!

عثر عامل نظافة صيني على 150 ألف يوان حوالي (21 ألف دولار) وأعادها لصاحبها، ورفض قبول مبلغ المكافأة على الرغم من تواضع راتبه الشهري.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن لي مان، عثر على كيس مليء بالأموال أثناء تنظيف شارع في مقاطعة هايكو في جزيرة هاينان الصينية. وكان الكيس الذي عثر عليه عامل النظافة مثيرا للريبة، لذلك قرر فتحه ووجد فيه أوراقا نقدية من فئة 100 يوان.

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وقال لي مان: "اعتقدت أن الكيس سقط من أحد ما سهوا، وهو الآن قلق للغاية بشأن هذا الأمر. كان علي إعادته لصاحبه".

وذهب عامل النظافة على الفور إلى قسم الشرطة وسلم كيس النقود، حيث بدأ الضباط بالتحري عن صاحبه مباشرة. وبالفعل، وبعد حوالي ساعتين، تم التعرف على صاحب المال من أوراق حسابات كانت مع الأوراق النقدية، وتبين أنه رجل أعمال صيني.

واتضح أن كيس النقود رماه أحد عمال النظافة في شركة رجل الأعمال الصيني، ظنا منه بأنه كيس مخلفات للرمي.

وحضر رجل الأعمال بعدها إلى الشرطة، وقدم مكافأة لمان قدرها 20 ألف يوان حوالي (2900 دولار)، وهو ما يعادل متوسط الراتب السنوي لعامل نظافة. لكن مان لم يقبل المكافأة، لأنه على يقين من أنه فعل ما كان يجب القيام به.

وانتشرت القصة بسرعة في شبكات التواصل الاجتماعي، وأطلق على عامل النظافة لقب "العامل النبيل"، الذي أعاد المال لصاحبه ولم يقبل حتى المكافأة.

المصدر: لينتا. رو