بلدان تكثر فيها الوفيات بسبب السيلفي!

ذكرت تقارير نشرتها مجلة "J F M P C" الأمريكية المهتمة بشؤون الرعاية الأسرية، أن أمريكا والهند وروسيا تتصدر قائمة البلدان التي يتعرض فيها الناس للموت عند محاولتهم التقاط "السيلفي".

وذكر تقرير نشره المعهد العالمي الهندي للعلوم الطبية أنه "وفي الفترة ما بين 2011 و2017، لقي 259 شخصا في العالم حتفهم حين خاطروا بحياتهم لالتقاط صور السيلفي، 159 منهم توفوا في الهند وحدها".

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وأشار التقرير إلى أن عددا من البلدان كأمريكا وروسيا وباكستان، والتي تعيش فيها نسبة عالية من الشبان، تحتل مراكز متقدمة من حيث أعداد ضحايا السيلفي.

ولاحظ معدوا الدراسة التي اعتمد عليها التقرير أن نحو 72% من "ضحايا السيلفي" في العالم كانوا من الرجال، ورجحوا أن هذه النسبة تعود إلى أن النساء أقل تهورا، ولا يفضلن المخاطرة كثيرا بحياتهن والاقتراب من الأماكن الخطرة لالتقاط صور مميزة.

المصدر: تاس