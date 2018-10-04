مصر: جدل على مواقع التواصل بسبب إعلان لمنع الحمل!

تسبب مقطع فيديو إعلاني كرتوني عن طريقة عمل أقراص منع الحمل بردود فعل ساخرة ومستغربة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ونشرت منصة "الحب ثقافة" إعلانا كرتونيا، تبسط فيه طريقة عمل أقراص منع الحمل لرواد مواقع إنستغرام وفيسبوك وتويتر.

😂😂😂😂😂😂جاي لوحدك ولا معاك حيوانات كتير 😂😂ي حيواني ي حيواني 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/Axggwiqcei — نــدى❤️🕊 (@nada67062931) 4 октября 2018 г.

مو اعلان ذا مسخرررررررررررة وشئ مقززز لي ابعد حد حتي هالأشياء صار في فيها اعلانات.." — Awash Alhilale،،👸🏽Miss Afrique (@AwaashAlhilale) 4 октября 2018 г.

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ووصف بعض المعلقين المادة المنشورة بأنها سخيفة ومثيرة للسخرية. والبعض الآخر اعتبر أن هذا الإعلان مقزز وأن هذه الأمور يجب أن تبقى بعيدا عن الإعلانات والترويج.

وتعد منصة "الحب ثقافة"، وفقا لما تعرف به نفسها، مصدرا توجيهيا لجيل الشباب في مواضيع اجتماعيا وجنسية تتعلق بالحب والزواج، وتقدم مجموعة من المقالات والمعلومات الطبية في مختلف الموضوعات، بما فيها التي تركز على الصحة الجنسية للشباب.

المصدر: تويتر+فيسبوك