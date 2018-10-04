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اتحاد طلاب جامعة بريطانية يمنع التصفيق لسبب غريب!

مجتمع

اتحاد طلاب جامعة بريطانية يمنع التصفيق لسبب غريب!
Gettyimages.ru
طلاب يمنعون التصفيق في جامعة بريطانية لسبب غريب!
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أحدثت جامعة مانشستر جدلا في الآونة الأخيرة بعد أن أعلن اتحاد طلابها أن عليها تشجيع الطلاب على استبدال التصفيق بما يسمى "jazz hands" خلال المناسبات الجامعية.

وتعرف "jazz hands" أو "إيماءة الجاز"، بأنها لغة إشارة بريطانية تغني عن التصفيق، ويأمل اتحاد طلاب الجامعات في أن تصبح المناسبات، كحفلات الاستقبال وغيرها، أكثر سهولة وملائمة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من القلق ومشاكل في السمع، من خلال التخلص من التصفيق والهتاف.

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ويتم اعتماد "إيماءة الجاز"، التي تتمثل في رفع اليدين لأعلى وتحريكهما قليلا دون إصدار أي صوت، كنوع من الترحيب أو التعبير عن الابتهاج أو الانتصار.

وتم اتخاذ هذا الإجراء، ليس فقط لعدم قدرة الصم على سماع التصفيق، ولكن أيضا لأنه يصدر ضوضاء تثير إشكاليات لبعض الطلاب ممن يعانون من الأصوات العالية أو مشاكل نفسية معينة.

ويعتقد أن "إيماءة الجاز" نشأت في فرنسا، حيث كان الصم يلوحون بمناديلهم في الهواء خلال الولائم للإيحاء بالتصفيق والموافقة.

ووفقا لصحيفة "The Mancunion" الطلابية، فإن الاقتراح لم يتلق معارضة كبيرة من مجلس إدارة الجامعة، عندما رفع إليهم الأمر في 27 سبتمبر الماضي، وهذا ما يعني إمكانية اعتماد "jazz hands" بدلا من التصفيق بشكل رسمي.

المصدر: إنديبندنت

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