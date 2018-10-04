أراد محاربة تجارة أعضاء البشر فأصبح أحد "المروجين" لها!

عمل صحفي على فضح شبكة تتاجر بأعضاء البشر في الهند، وقام بكتابة تقرير مفصل عنها، إلا أنه تفاجأ بتلقيه عشرات الرسائل من مهتمين ببيع أعضائهم مقابل المال.

وحدث ذلك عندما قام صحفي من "لوس أنجلوس تايمز" يدعى، شاشانك بنغالي، بكتابة تقرير مفصل حول تورط أحد المشافي المرموقة في الهند في تجارة الأعضاء البشرية، ولكنه لم يذكر اسم المشفى بالتحديد.

وأشار الصحفي إلى امتلاكه معلومات حساسة تثبت تورط بعض من أطباء المشفى وطاقمه في عمليات بيع كلى بشرية مقابل مبالغ كبيرة من المال.

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وبعد نشر التقرير، تفاجأ الصحفي بتلقيه أكثر من 50 رسالة إلكترونية، أتت من أشخاص يرغبون ببيع أعضائهم مقابل المال، حيث طلبوا منه أن يدلهم على اسم وعنوان المشفى.

وفي السياق نفسه، ربط بنغالي سبب تلقيه رسائل كثيرة بحقيقة أن مقالته كانت تظهر الأولى في محرك البحث، غوغل، وذلك عند كتابة "Sell My Kidney".

كما أشار بنغالي إلى تلقيه رسائل من خارج الهند أيضا، من الولايات المتحدة وبيرو وبنغلادش وألمانيا وغيرها من الدول.

المصدر: RT