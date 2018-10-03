حادثة نادرة.. امرأة تفقد نظرها خلال بطولة عالمية للغولف

فقدت امرأة النظر في إحدى عينيها بعيد اصطدام كرة غولف بها، عن طريق الخطأ، وذلك خلال بطولة كأس رايدر للغولف في العاصمة الفرنسية باريس.

وحدث ذلك عندما انحرفت الكرة من مضرب اللاعب الأمريكي، بروكس كويبكا، واتجهت نحو الجمهور المتفرج، إذ ضربت الكرة بشكل مباشر عين، كورين ريماندي، التي سافرت من مصر خصيصا لحضور البطولة.

وسارع اللاعب الأمريكي بالركض إلى مكان تواجد ريماندي واعتذر منها علنا أمام الناس، التصرف الذي قدرته المرأة المصابة على الرغم من الألم الذي كانت تعانيه.

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وفي سياق متصل، أعربت ريماندي عن أن اللجنة المنظمة تتحمل المسؤولية كاملة عن الحادثة، وبأن الكرة اتجهت إلى المدرجات دون أن يتم تحذير الجمهور الحاضر.

كما تنوي ريماندي اليوم رفع دعوى قضائية على منظمي البطولة، وستطالبهم بتغطية تكاليف علاجها الطبي. وفي الوقت نفسه، تسعى المرأة المصابة من خلال الدعوى القضائية إلى تحسين إجراءات السلامة العالمية في ملاعب الغولف.

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، تبين أن ريماندي فقدت قدرة النظر بعينها اليمنى، وأنها في أحسن الأحوال ستسطيع باستخدامها تميز حدود الأشكال التي أمامها.

المصدر: Euronews