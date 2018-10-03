مشاهد مرعبة من تسونامي إندونيسيا الأخير

تداولت مواقع الإنترنت مؤخرا فيدوهات تظهر حالة الرعب التي عاشها سكان إندونيسيا أثناء الكارثة الأخيرة التي أصابت بلادهم.

ويمكن أن نلاحظ في الفيديو الذي التقطه أحد المواطنين الإندونيسيين من سطح منزله، كيف جرفت المياه القوية حتى المنازل أثناء ظاهرة التسونامي الكارثية التي ضربت المنطقة منذ أيام.

وفي فيديو آخر، تظهر لحظات الرعب التي عاشها السكان عندما بدأت سيول المياه والرياح العاتية باجتياح قراهم من جميع الاتجاهات، ومحاولتهم للهرب بالأطفال إلى مكان آمن.

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المصدر: liveleak.com