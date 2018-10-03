بالعدوى.. الخير ينتصر على الشر دائما!

اكتشف علماء من جامعة بوفالو الأمريكية أن جارا خيّرا واحدا فقط في الحي، يمكن أن يصيب "بعدوى الخير" حتى الذين ظهروا في هذا المكان ولو صدفة ولوقت قصير.

ونشرت دراسة العلماء الأمريكيين على الموقع الإلكتروني لجامعة بوفالو. حيث وجد علماء الاجتماع أن ممثلي الطبقات الاجتماعية الوسطى، في القرن الـ 21، قادرون على التعاطف مع المحرومين ودعمهم أكثر بكثير من ممثلي طبقة الأثرياء.

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ومع ذلك، فإن التفاعل يكون أكثر وضوحا عند التعامل مع جيران فقراء. وقد أظهر الباحثون أن التواصل المباشر والشخصي بين الجيران يساهم في بناء علاقات ودية في 80 إلى 90% من الحالات، يسعى فيها الأشخاص الأكثر ثراء واستقرارا من الناحية المادية، إلى مساعدة الأشخاص الأقل حظا في الحياة.

وأثبت العلماء، بعد دراسة على 65 حيا و3 آلاف عائلة، أنه كلما كان الناس أكثر تعاطفا واستجابة مع جيرانهم، ارتفع مستوى تغلب الفقراء منهم على الغضب والعدوان والمشاكل المالية.

المصدر: لايف. رو