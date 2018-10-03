كيف تصرف سائحان بريطانيان عثرا على كيس من النقود؟

عثر سائحان من بريطانيا على كيس مملوء بالأوراق المالية في جزيرة كريت، أثناء قضائهما إجازتهما السنوية هناك.

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وتفيد صحيفة ديلي ميل بأن الشاب، إدوارد غيسون (24 سنة)، وصديقته جيسيكا فرانك (22 سنة)، قدما إلى جزيرة كريت لقضاء الإجازة، وخلال تجولهما في المدينة، عثر إدوارد على كيس فيه 7 آلاف يورو.

وسلم السائحان الكيس إلى مركز الشرطة، وقد اتضح أنه يعود لامرأة عجوز تملك متجرا في الجزيرة، وقد أضاعته وهي في طريقها إلى البنك. ويقول غيبسون: "اصطحبنا رجل الشرطة إلى هذه المرأة وسلمنا لها المال الذي فقدته، فباركتنا وهي تبكي. لقد كان هذا المبلغ مصدر رزقها".

وكتبت صحيفة محلية عن أمانة البريطانيين، ما جعلهما من المشاهير بين السكان المحليين الذين اعتبروهما بطلين، حتى أن سائقي التاكسي يرفضون أخذ الأجرة منهما، وقام الفندق الذي يقيمون فيه بتقديم خدمات خاصة لهما مقابل أمانتهما.

المصدر: لينتا. رو