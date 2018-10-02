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بعمر الـ 26 ويملك شركة بـ 130 مليون دولار!

مجتمع

بعمر الـ 26 ويملك شركة بـ 130 مليون دولار!
You-Tube: Ben Francis
بن فرانسيس، مؤسس شركة "Gymshark".
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يصعب تصديق أن شابا بعمر 19 عاما قد بدأ مشروعا تجاريا وصلت قيمته إلى 130 مليون دولار خلال 7 سنوات فقط، وهو النجاح الذي تمكن رائد الأعمال البريطاني، بن فرانسيس، من تحقيقه.

والغريب في القصة هو أن فرانسيس قد تمكن من فعل ذلك خلال سنوات تحصيله الجامعي، حتى قبل أن يدخل سوق العمل المهني.

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وعلاوة على ما سبق، كان الشاب يعمل كسائق لتوصيل البيتزا إلى المنازل، بعد انتهاء دوامه الدراسي، وذلك يوميا من الساعة 5 إلى 10 مساء.

كما أشار فرانسيس إلى أنه كان يعمل على مشروعه التجاري "Gymshark" خلال توصيله البيتزا إلى البيوت مستخدما هاتفه الذكي. وعند العودة إلى المنزل مساء، كان الشاب يجلس لساعات وهو يصمم موقعه الإلكتروني ويختار المنتجات الجديدة التي يتوجب عرضها.

ومع مضي عامين كاملين من إجهاد فرانسيس نفسه في الدراسة والعمل، بدأت أرباح شركته النامية بتخطي 320 ألف دولار سنويا، وعندها قرر التخلي عن الدراسة وتوصيل البيتزا، لكي يتفرغ كليا لـ "Gymshark".

وتعد "Gymshark" اليوم من أكبر الشركات البريطانية النامية والمتخصصة في الألبسة والمعدات الرياضية، إذ تخطت قيمتها السوقية 130 مليون دولار أمريكي، بحلول عام 2018.

المصدر: BBC News

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