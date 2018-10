عمرها 50 عاما.. صينية تكشف عن سر شبابها الدائم! (صور)

View this post on Instagram

The Aqua World of my photoshoots! 🖼 #chunli #chun_li #herworld #fashionworld #modelz #fashionz #modellove #fashiontraveller #fashiontravel #fashiontour #modeltour #fashionloves #starfashion #fashionstar #fashionstartup #modellifestyle #fashionlifestyle #fashionline #modelfashion #modelingfashion #beautymodel #freelancemodel #beautymodeling #modelingagency #modelingstyle #modelshoot #modelshot #modelingshoot #fashionmodelling #fashionmodeling