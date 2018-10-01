"نعمة الطلاق" تشفي أمريكيا من مرضه!

استطاع أمريكي يعاني من الاكتئاب، خلال عامين فقط، من التغلب على مشكلة صحية رافقته في حياته بعد أن انفصلت عنه زوجته.

ونشرت صحيفة ذا ميرور، أن ستيفن رينغو، وهو مبرمج من مدينة جونسون سيتي بولاية تينيسي، استطاع أن يفقد 101 كيلوغرام من وزنه الزائد بعد أن هجرته زوجته بسبب سمنته.

وكان وزن رينغو عام 2016، 184 كيلوغراما، وعادة ما احتوى غذاؤه على شطيرتين من الهمبرغر وعبوتين كبيرتين من البطاطا المقلية و20 قطعة من أصابع الدجاج المقلية، ويشرب أثناء هذه الوجبة كوبين كبيرين من الكولا. أما عشاؤه فكان من البيتزا.

إقرأ المزيد

وقال رينغو: "وزني هو الذي دمر زواجي. لقد كنت أعاني من الاكتئاب الذي أنهى حياتي الجنسية الزوجية. أعتقد أن حالتي النفسية وعدم ممارسة الجنس هما اللذان دفعا زوجتي إلى المغادرة".

وقرر رينغو، بعد الطلاق، أن يغير نمط حياته وبدأ تدريجيا بالامتناع عن الوجبات السريعة وشرع في ممارسة التمارين الرياضية كل يوم. ومع مرور الوقت أخذ يتناول الطعام الصحي، وفي أوقات معينة فقط، ويبتعد عن الأطعمة الدسمة.

واعترف رينغوا بأنه رغم ترهل الجلد في جسمه بعد خسارته لوزنه الزائد، إلا أنه يشعر بثقة عالية في نفسه، ولم يستطع حتى الآن القيام بعملية جراحية لإزالة الجلد الزائد بسبب تكلفتها العالية. ويأمل الرجل الأمريكي بأنه أصبح أكثر تقديرا للعلاقات الزوجية وبأنه مؤهل لها، لكنه غير مستعد في الوقت الحالي لمقابلة شريكة المستقبل.

المصدر: لينتا. رو