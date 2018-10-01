تجربة للتعميم.. شركات تمنح موظفيها "قيلولة" في المكاتب!

يلجأ الموظفون الفنلنديون بشكل متزايد إلى الأخصائيين النفسيين، للحصول على قسط من النوم أثناء فترة العمل في النهار.

وأعلنت القناة التلفزيونية الإذاعية الفنلندية الحكومية "Yle"، أن العديد من الشركات والمؤسسات تتيح للعاملين فيها فرصة النوم لمدة نصف ساعة في المكاتب في منتصف يوم العمل.

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كما انتشر هذا التقليد اليومي الجديد في العديد من المدارس والكنائس. وبدأ العاملون في مؤسسات العاصمة هلسنكي الحصول على مساعدة المختصين النفسيين للحصول على قسط من الراحة أثناء ساعات العمل والنوم.

وقالت الخبيرة النفسية، تينا فاينيو، في مقابلة للتلفاز الفنلندي: "من الصعب أن تجعل نفسك تسترخي أثناء العمل، أما توجيهات المختصين (المستشارين)، فتجعل من الاسترخاء والنوم أمرا ممكنا. وهؤلاء المدربون يعادلون وزنهم ذهبا، لأنهم يتمكنون من جعلك تسترخي وتأخذ (عطلة مصغرة)، استراحة لمدة نصف ساعة، تعطيك طاقة جديدة للاستمرار في العمل بشكل أفضل".

المصدر: لايف. رو