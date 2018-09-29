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عدة حالات طلاق في العراق بسبب لعبة!

مجتمع

عدة حالات طلاق في العراق بسبب لعبة!
Reuters Thaier Al-Sudan
بغداد
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أكدت مصادر حدوث عدة حالات طلاق بين أزواج في العراق مؤخرا بسبب انتشار لعبة PUBG الإلكترونية، بعد انتشارها بشكل واسع  بين العراقيين.

وقال مصدر حقوقي لـRT إن "أكثر من عشر حالات طلاق حدثت في المحاكم العراقية خلال الأيام الماضية بسبب هذه اللعبة"، مبينا "في بعض الأحيان لم تدون أسباب الطلاق على أنها بسبب اللعبة بل تكتب كمشاكل خاصة". وأضاف أن "حالات الطلاق توزعت بين بغداد وبقية المحافظات".

ورجح مراقبون أن سبب الطلاق هو انشغال الزوج عن عائلته بسبب اللعبة، فيما أشار آخرون إلى أن بعض اللاعبات من الزوجات يقمن بالتواصل مع لاعبين رجال خلال القتال الافتراضي ما يتسبب بغيرة الأزواج.

وتسمح اللعبة التي انتشرت لمجموعة ضخمة من اللاعبين باللعب بشكل فردي أو بشكل فرق وقتال بعضهم ضمن مواجهة بين الجميع، وخلال القتال يقوم أعضاء الفريق الواحد بالاتصال فيما بينهم بالصوت والكتابة.

يذكر أن لعبة PUBG Mobile، وهو اختصار لـ PlayerUnknown’s Battlegrounds أضحت أشهر الألعاب وأكثرها اهتماما بالواقعية من ناحية الأسلحة وطرق التنقل.

المصدر: RT

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