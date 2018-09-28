إطلاق سراح الفتيات اللواتي قتلن والدهن في موسكو

أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة الروسية موسكو قرارا بإطلاق سراح مشروط للفتيات الـ 3 اللواتي قتلن والدهن منذ مدة في موسكو.

وتنص بنود القرار على إطلاق سراح الفتيات، البالغات من العمر 17 و18 و19 عاما، شريطة أن تسكن الأختان الكبريان في شقتين منفصلتين سيتم استئجارهما، والأخت الصغرى في شقة تابعة للدولة.

MK

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وستمنع الفتيات من التواصل فيما بينهن، ويسمح لهن التواصل مع الأقارب والمحققين فقط، كما سيمنعن من مغادرة مكان الإقامة المحدد من الواحدة ليلا وحتى الـ 7 صباحا، وسيحظر عليهن استخدام الإنترنت أو الهواتف الخلوية.

وستبقى الفتيات ضمن ظروف الإقامة التي أصدرتها المحكمة مؤخرا، حتى اسئناف المحاكمة في 28 ديسمبر المقبل.

يذكر أن الأخوات كن قد أقدمن على قتل والدهن البالغ من العمر 57 عاما طعنا بالسكين، وادعين أن الوالد حاول مهاجمتهن عندما كان تحت تأثير المخدرات، ولفترة طويلة تسبب لهن بمعاناة نفسية.

المصدر: وكالات