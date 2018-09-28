ضابطة هندية تعنّف شابة "لمواعدتها مسلم" (فيديو)

أثارت لقطات صادمة تصور ضابطة هندية وهي تقوم بضرب امرأة شابة لاختيارها "شريكا مسلما"، غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن أفراد الشرطة طلبوا من طالبة التمريض، البالغة من العمر 20 عاما، اتهام الرجل بالاغتصاب، بعد تعرضها لصفعات على يدي ضابطة الشرطة، وذلك لأنها كانت تقضي وقتا مع شخص من دين مختلف.

وفي إحدى اللقطات المصورة، يوم الأحد 23 سبتمبر، شوهدت ضابطة وهي تصفع الشابة الجالسة بجوارها في المقعد الخلفي، حيث وقعت الحادثة في Meerut، بولاية Uttar Pradesh الشمالية.

وقالت الشابة إنها كانت تدرس مع صديق لها في غرفته، عندما تعرضت للهجوم من قبل مجموعة من الناشطين في منظمة هندوسية يمينية، يطلق عليها اسم "Vishva Hindu Parishad"، حسب ما نقلته تقارير India Today. ثم قام النشطاء بأخذ صديقها إلى غرفة أخرى.

Shocking video of the girl who was rescued by cops from Vishwa Hindu Parishad goons who were harassing a Meerut couple for Love Jihad. The cops after rescuing the girl began assaulting her in the police van calling her out for chosing Muslim partner and made video. @uppolicepic.twitter.com/l0eIPmJKnp — Piyush Rai (@PiyushRaiTOI) September 25, 2018

وفي حديثها مع India Today، قالت الطالبة: "لقد بدأوا في ضربنا، وظل بعضهم يسألني إذا كنت هندوسية أو مسلمة، كما طلبوا إثباتا للهوية". وأوضحت أن مجموعة النشطاء أخبروها بأنهم ضربوها لأن صديقها مسلم، وسألوها: "هل تريدين الزواج منه؟".

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وبعد ذلك، اتصل النشطاء بعناصر الشرطة الذين أخذوا الشابة وصديقها إلى مركز الشرطة في سيارتين منفصلتين.

وفي الطريق إلى المركز، شوهدت ضابطة وهي تضرب الشابة، بينما وجه ضباط شرطة آخرون إهانات لها ووجه أحدهم سؤالا للشابة، يطلب فيه معرفة سبب "عدم خجلها من مواعدة مسلم".

وتجدر الإشارة إلى محاولة الضباط إجبارها على رفع قضية اغتصاب ضد الرجل المسلم، حيث قالوا إنهم سيسمحون لها بالذهاب في حال فعلت ذلك، ولكنها رفضت. ثم اتصلت بوالديها وذهبت معهما إلى المنزل.

المصدر: RT