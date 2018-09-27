النيابة تكشف أسباب تصوير مريضة عارية في أكبر مستشفيات مصر

تسببت واقعة تصوير مريضة عارية في أحد أشهر المستشفيات في مصر جدلا واسعا، حيث كشف المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، مستجدات الواقعة أثناء استحمام المريضة.

وأشار سمير إلى أن الواقعة حدثت في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية منذ 7 أشهر، موضحا أن النيابة كانت قد تلقت بلاغا من وزارة الصحة بخصوص الواقعة، وتم تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيلها.

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وأكد أن التحقيقات توصلت إلى أن ممرضتين صورتا الفيديو أثناء استحمام المريضة؛ بسبب وجود خلاف شخصي بين العاملات في القسم؛ لمحاولة ابتزاز بعضهن البعض بعدم نشره.

وأمرت رئيسة هيئة النيابة الإدارية المستشار أماني الرافعي، بمسائلة ممرضتين من العاملين في طاقم التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، بعد ثبوت قيامهما بانتهاك حقوق مريضة وتصويرها وهي تقوم بالاستحمام بمساعدة مريضة أخرى وملقاة على الأرض بطريقة غير آدمية.

المصدر: أخبار اليوم