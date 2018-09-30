استطلاع للرأي: الروس يرفضون الاقتراض ويفضلون الادخار

كشفت نتائج استبيان أجراه المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام عن أن 65% من المواطنين الروس يفضلون الادخار على الاقتراض.

وجاء في تقرير أصدره المركز أن 65% من الروس يشددون على ضرورة تقليص النفقات اليومية. وبلغت تلك النسبة منذ 3 أعوام 64%.

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بينما يرى 25% من الروس أنه من الضروري إنفاق أموال الراتب الشهري أو المعاش بأسرع وقت ممكن. وترى غالبية الذين شملهم استطلاع الرأي 69% أن الوقت الراهن ليس مناسبا للاقتراض. ويخالفهم في هذا الرأي 15%.

فيما تدل نتائج استطلاع الرأي الأخير على أن 29% من المواطنين يصفون الوقت الراهن بأنه مناسب للمشتريات الكبيرة. أما 54% من المشاركين فلا يزالون يتخذون موقفا متشائما منها.

ولم تطرأ في الأشهر الأخيرة تغيرات على ثقة الروس بالمصارف، حيث بلغت نسبة الذين يفضلون الحفاظ على أموالهم في الودائع المالية بالمصارف 44% مع العلم أن تلك النسبة انخفضت، في سبتمبر عام 2015، إلى 37-38%.

بينما يفضل اليوم ثلث المواطنين (33%) إغلاق ودائعهم المالية وسحب الأموال من الحسابات المصرفية.

يذكر أن المركز الروسي أجرى الاستطلاع، في 21 سبتمبر الجاري، وشمل 1.6 ألف شخص، مع العلم أن نسبة الخطأ فيه لا تتخطى 2.5%.

المصدر: تاس