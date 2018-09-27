لماذا يمتنع البعض عن مساعدة الآخرين؟

نشر علماء النفس في معهد الصحة والشيخوخة في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو نتائج بحوثهم التي تفسر لماذا يصعب على بعض الناس تقديم المساعدة للآخرين.

واتضح للعلماء بعد سلسلة من التجارب أن للطف أثر جانبي، يمنع الناس من القيام بعمل صالح دائما ويدفعهم إلى التوقف عن السعي لعمل الخير للآخرين، فقد لاحظ العلماء أنه عندما يقوم عدد كبير من الناس بعمل الخير، فإن الذين يراقبون هذا العمل يرفضون عمل نفس الشيء، لاعتقادهم بأن عمل الخير قد تم من دونهم بما فيه الكفاية.

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ويقول معدو البحث: "عندما ساعد الكثيرون محتاجا معينا، ازداد احتمال قيام الآخرين بمساعدته أيضا. ولكن الناس يفقدون الاهتمام بسرعة بمن حصل على المساعدة اللازمة، ويعتقدون بأن قيامهم بعمل الخير في هذه الحالة لن يلاحظ ولن يثمن بالمستوى المطلوب".

ويضيف الباحثون أن الشخص الذي يظهر اللطف ويساعد الآخرين يجازف في عدم حصوله على دعم من الآخرين، وهذا أمر منطقي، لأن الذي يقدم المساعدة يبدو للآخرين قويا وشخصية ناجحة لا يحتاج إلى المساعدة. ولكن هذا الوضع قد يقلل من قيمة فعل الخير الذي قام به، لأنه لا يشعر بامتنان المحيطين، وسيضعف دافع عمل الخير بسبب ذلك.

ويختتم الباحثون بالتأكيد على أن معظم الناس يوافقون على عمل الخير ولكن، فقط مقابل الحصول على مكافأة معينة.

المصدر: ميديك فوروم