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نكتة تسبب شجار آلاف الأزواج و17 حالة طلاق

مجتمع

نكتة تسبب شجار آلاف الأزواج و17 حالة طلاق
Globallookpress ZUMAPRESS.com / Ferdaus Shamim
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أعلن الممثل الكوميدي الاسكتلندي، دانييل سلوس، أن إحدى النكات التي أطلقها في برنامجه الأخير تسببت في شجار بين آلاف المتزوجين و17 حالة طلاق.

وتفييد Daily Mirror بأن ثلث البرنامج الذي قدمه سلوس، نشر في خدمة Netflix للفيديو، في 11 سبتمبر الجاري، وتحدث فيه عن إيمانه بأن يكون وحيدا. وحسب قوله، فإن المجتمع يفرض علينا أفكارا تفرض على الإنسان أن يكون متزوجا. ولكن في النتيجة، يفسد الزواج حياة الكثيرين بسبب فشل علاقاتهم، ومع ذلك يعتقدون بأن هذا أفضل من البقاء وحيدا.

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ويتابع سلوس حديثه قائلا: "لقي هذا التوجه صدى واسعا في المجتمع، وانفصل الكثيرون أو طلقوا شريكهم". وبعد نشر محتويات البرنامج، عبر أنصار سلوس عن شكرهم وامتنانهم له على مساعدتهم في التخلص من شركاء حياتهم.

ووفقا لحساباته، فقد استلم خلال عشرة أيام 4 آلاف رسالة عبر شبكة إنستغرام من ضمنها 17 حالة طلاق. ومع ذلك يعتقد سلوس أن العدد أكبر من هذا بكثير.

المصدر: لينتا. رو

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