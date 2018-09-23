السمسم يودي بحياة ابنة ملياردير بريطاني

توفيت ابنة الملياردير البريطاني، مؤسس شبكة ألعاب واو تويز، نديمة عدنان لابيروزا، بعد عارض صحي مفاجئ ألّم بها إثر تناولها سندويش يدخل السمسم في إضافات خبزه.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حصلت إصابة الفتاة بحساسية حادة على متن طائرة كانت تسافر من لندن إلى نيس، ولم تجد نفعا محاولات والدها إنقاذها بالمضادات الحيوية.

وعزا والد الفتاة سبب الوفاة لتناولها شطيرة (سندويتشة) من الخرشوف(أرضي-شوكي) والزيتون، اشترتها ابنته في مطار هيثرو بلندن قبل المغادرة. وخلال الرحلة ظهرت عليها أعراض رد فعل تحسسي حاد تجاه حبيبات السمسم المضافة إلى الخبز.

وحاول والدها إنقاذها بإعطائها جرعتين من الدواء المضاد للحساسية، لكن هاتين الجرعتين لم تنقذاها فماتت الفتاة رغم نقلها فورا إلى مستشفى في نيس بفرنسا.

وبدأ عدنان لابيروزا البحث والتحري عن أسباب المأساة التي حلّت بعائلته. وطلب من الشركة المصنعة للساندويتش توضيح سبب عدم احتواء الشطيرة على علامة تشير احتوائها السمسم الذي تتحس منه ابنته بشدّة.

المصدر: نوفوستي





