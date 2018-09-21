بالفيديو.. نائبة في مجلس الشورى السعودي تفاجىء فتاة في مقهى بالدمام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، لفتاة سعودية تعمل في مقهى لإعداد وبيع القهوة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وفاجأت الشعبان الفتاة وتدعى رشا أثناء دوامها، والتي عبرت بدورها عن اعتزازها بالعمل في المقهى الذي التحقت به مؤخرا، وتعلمت فيه طرق إعداد القهوة وكيفية التعامل مع الزبائن.

من جهتها عبرت عضو مجلس الشورى عن فخرها بالفتاة ومثيلاتها، وقالت إن: "العمل نعمة من الله والإنسان الجاد هو من لا ييأس ويحاول ويجرب كل الأعمال، فيكسب مهارات متعددة ويصقل إمكانات مختلفة، سيرزقه الله خيرا وفيرا من حيث لايحتسب ويفتح له أبوابا مغلقة".



المصدر: akhbaar24