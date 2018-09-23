 
مباشر

الروس يؤيدون حظر الهواتف في المدارس

مجتمع

الروس يؤيدون حظر الهواتف في المدارس
pexels.com/Kaboompics .com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktbt

أظهرت دراسة أجراها المركز الروسي الحكومي لاستطلاعات الرأي أن غالبية السكان في البلاد يؤيدون منع أطفالهم من استخدام الهواتف أثناء تواجدهم في المدارس.

وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة للمركز إلى أن 73% من سكان روسيا موافقون على فكرة حظر استخدام الهواتف من قبل التلاميذ في المدارس، بينما يعتقد نحو 83% من سكان البلاد أن الهواتف تشكل عقبة في وجه الدراسة.

إقرأ المزيد
فرنسا تستعد لمنع الهواتف الذكية في المدارس

كما يرى نحو 69% من الذين شاركوا في استطلاع الرأي أن وضع قيود على الأطفال لاستخدام الهواتف سيرفع من قدراتهم على التركيز، وينعكس إيجابا على تحصيلهم العلمي.

يذكر أن وزيرة التعليم الروسية، أولغا فاسيليفا، كانت قد أيدت سابقا اقتراحات تقدم بها الرئيس، فلاديمير بوتين، تهدف إلى العمل على حظر استخدام الهواتف من قبل الأطفال في المدرسة، حتى أن هذه الفكرة طرحت للنقاش في مجلس الدوما الروسي.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيسبوك يبدأ خدمة "مواعدة الجنس الآخر"