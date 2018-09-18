بابا الفاتيكان: الجنس هبة من الرب

قال بابا الفاتيكان فرنسيس إن الجنس والجاذبية الجنسية (الحب) هبة من الرب، وليسا من المحرمات، على عكس الجنس خارج دائرة الحب.

وقال البابا فرانسيس أثناء لقائه مجموعة من الشبان والشابات المسيحيين من فرنسا إن "الجنس والجاذبية الجنسية هبة يمنحها الرب، وبهذه الصفة، لديه هدفان، هما التعبير عن المحبة ومنح الحياة، والحب بين الرجل والمرأة عندما يكون حبا جامحا يقود إلى حياة خالدة".

ودعا بابا الفاتيكان الشباب إلى "احترام حسهم وهويتهم الجنسية والتهيئة لمثل هذا الحب الذي سيرافقكم مدى الحياة".

وأشار البابا فرانسيس إلى أن الكثير من الناس يستغلون الجنس خارج دائرة الحب بفعل ضعفهم والتدني الروحي لديهم، وهو يعتبر خطيئة مثل الكذب والغضب الجشع.

ولتوضيح فكرته ساق البابا فرانسيس مثالا على الحس الجنسي المفصول عن الحب، قائلا إن صناعة الإباحية خير دليل على انحلال الحب والجنس.

المصدر: وكالات