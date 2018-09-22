نموذجي أم قدوة.. إلى أي نوع من الشخصيات تنتمي أنت؟

قدم علماء من جامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة الأمريكية مفهوما جديدا لتصنيف الأشخاص حسب أنواع الشخصية.

وذكر موقع "MedicalXpress"، أن الخبراء حللوا بيانات أكثر من 1.5 مليون إنسان من مختلف أنحاء العالم، واستنتجوا أن هناك أربعة أنواع على الأقل للشخصيات: "نموذجية" و"منطوية" و"أنانية" و"قدوة".

وتتميز الشخصية "النموذجية" بالانفتاح ودرجة عالية من الانبساط (شخصية اجتماعية أنيسة جازمة تسعى وراء الأشياء الظاهرة المثيرة)، لكنها أقل انفتاحا على التجارب الجديدة، وتندرج النساء ضمن هذا التصنيف بنسبة أكبر من الرجال.

أما الشخصية الثانية "المنطوية" فيتميز أصحابها بالاستقرار العاطفي، والانغلاق على أنفسهم. لكن ذلك لا يمنعهم من إيجاد عوامل مشتركة مع الآخرين، وهم طيبون وأصحاب ضمير.

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ويتميز أصحاب الشخصية "الأنانية" بمستوى عال من الانفتاح (الانبساط)، لكن قدرتهم على إيجاد تسويات مع الآخرين وانفتاحهم على التجارب الجديدة، أقل من المتوسط. ويوضح العلماء أن هذا النوع من الأشخاص ممن لا يحبذ الآخرون التعامل معهم في العموم. ومع تقدم العمر، تتناقص أعداد الأشخاص المنتمين لهذا النوع من الشخصيات لدى الرجال والنساء على حد سواء.

ويتفرد أصحاب الشخصية "القدوة"، بنفسية مستقرة وبانفتاح على الآخرين، وهم مستعدون للكلام دائما. كما يعتمدون أيضا على اكتساب معارف وخبرات جديدة دائما. وهذه الصفات غالبا ما تلاحظ لدى النساء. ويزداد عدد المنتمين إلى هذا النوع من الشخصيات مع التقدم بالعمر.

ويلاحظ العلماء أن شخصيات الأشخاص تتغير خلال فترة حياتهم، فعندما يكونون شبابا يميلون أكثر إلى الشخصية الأنانية، ومع التقدم في السن يصبحون أكثر ميلا للشخصية "القدوة" عادة.

المصدر: إزفيستيا