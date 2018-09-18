ميغان ماركل تدعم مشروعا خيريا في مركز إسلامي

اختارت ميغان ماركل أن يكون عملها الخيري الأول منذ أن أصبحت دوقة ساسيكس، هو كتاب طهي سيساعد في دعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل.

وستستفيد من هذا الدعم جمعية "Hubb Community Kitchen" التي أسستها نساء متضررات من حريق برج غرينفيل في غرب لندن، في مركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي في العاصمة البريطانية.

Last summer, a group of women gathered in a communal kitchen at the Al Manaar Centre in West London, where they could prepare fresh food for their families, friends and neighbours #CookTogetherpic.twitter.com/BqIyry3efv — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 17, 2018

وفي فيديو نشره قصر كنسينغتون في لندن، يوم الاثنين 17 سبتمبر الجاري، تحدثت ماركل عن كيفية مشاركتها في إنشاء كتاب "Together: Our Community Cookbook"، وهو كتاب يتضمن أكثر من 50 وصفة تقدمها النساء أعضاء الجمعية.

United by their passion for food and cooking as a way of strengthening communities, The Duchess of Sussex and the women of the Hubb Community Kitchen are pleased to share 'Together: Our Community Cookbook' #CookTogetherpic.twitter.com/RSFD7ChD9E — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 17, 2018

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وتقول ماركل في الفيديو: "Together هو كتاب طبخ، لكنه أيضا قصة مجتمع غرب لندن الذي تجمع في مطبخ واكتشف قوة الشفاء في الطعام"، وأضافت قائلة: "في يناير 2018، وبينما كنت أقيم في منزلي الجديد في لندن التقيت بمجموعة من النساء، تضررن من حريق برج غرينفيل، وقررن الاجتماع معا لطهي طعام طازج لعائلاتهن وجيرانهن".

وواصلت دوقة ساسيكس دعمها للنساء منذ يناير، وكتبت مقدمة الكتاب الذي تأمل في أن تذهب عائدات مبيعاته لدعم الجمعية، ما يساعدها على البقاء مفتوحة طوال 7 أيام في الأسبوع لمساعدة المتضررين من الحريق المدمر الذي أودى بحياة 71 شخصا.

المصدر: تايم