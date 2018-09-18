دراسة: الفاشلون عاطفيا يتجسسون على أحبائهم عبر الإنترنت

ذكر علماء من جامعة "NUI Galway" الإيرلندية أن الفاشلين عاطفيا غالبا ما يستخدمون الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للتجسس على أحبائهم السابقين.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسة شملت 717 شخصا بالغا ممن يستخدمون موقع فيسبوك وعددا من مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، حيث قام العلماء أثناء الدراسة بملاحظة سلوكهم اليومي وما يتابعونه على تلك المواقع، وطرحوا عليهم العديد من الأسئلة التي تهدف لمعرفة وضعهم النفسي والعاطفي.

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وبينت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من قلة الثقة بالنفس ومشاكل نفسية تتعلق بالعلاقات العاطفية السابقة، ومستوى عال من الاكتئاب، غالبا ما كانوا يتابعون تحركات وأخبار أحبائهم السابقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لفت نظر العلماء أيضا أن هؤلاء الأشخاص كانوا ينشرون على مواقع التواصل صورا وكتابات، يحاولون أن يبينوا من خلالها للناس أن أوضاعهم النفسية والعاطفية على أحسن حال، وأفضل مما كانت عليه من قبل.

المصدر: فيستي