تأمل رد فعل طفلة شهدت مقتل والدها على يد خالها وبمشاركة من أمها!

عرضت إحدى القنوات التلفزيونية المصرية مقطع فيديو يوثق جريمة قتل راح ضحيتها رجل إثر شجار عائلي وقع في الشارع العام.

وذكرت صحيفة "المصريون" أن المجني عليه ويدعى طارق، ظهر في مقطع الفيديو وهو "يتحدث مع زوجته وشقيقتها إلا أن الأمر تطور لمشاجرة انتهت بأن تدخل شقيق زوجته الذي يدعى أيمن، وقام بطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة".

وفيما استضاف البرنامج في الأستوديو ابنة القتيل، وهي طفلة صغيرة كانت شهدت هذه الجريمة المروعة، رصدت الصحيفة أن ابنة المجني عليه انهارت "أثناء استضافتها في البرنامج، مطالبة بضرورة القصاص من أمها..."

المصدر: وكالات

