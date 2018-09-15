 
مباشر

الاتصالات السعودية تستحدث وظيفة "أخصائي سعادة"

مجتمع

الاتصالات السعودية تستحدث وظيفة
Reuters Zuhair Al-Traifi
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kske

تناقلت وسائل إعلام سعودية ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي نبأ استحداث وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية لوظيفة جديدة تحت مسمى "أخصائي سعادة الموظفين".

وأعلنت الوزارة أنها تهدف من هذه الخطوة إلى تحقيق راحة الموظفين وبناء أسس الاستمتاع بالعمل عبر تطوير منظومة الموارد البشرية، وخلق بيئة عمل محفزة وذات إنتاجية عالية.

وأوضحت أن من المهام الرئيسية التي يجب أن يؤديها "أخصائي سعادة الموظفين" تكمن في المشاركة مع فريق إدارة التواصل الداخلي في توفير الخدمات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف.

وتبدأ من قياس مستوى سعادة وتفاعل الموظفين بشكل دوري عن طريق استبيانات تحليل بيئة العمل واستطلاعات الرأي والاستماع للموظفين وتلبية رغباتهم.

وتشمل مهام "أخصائي سعادة الموظفين" أيضا العمل مع فريق التواصل الداخلي في تشكيل خطة لعام كامل للفعاليات والمبادرات الخاصة بتحقيق السعادة للموظفين ووضع مؤشرات قياس لبيئة العمل لتقييم المبادرات وقياس نتائجها.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حرق العلم الأمريكي في مظاهرات ضد قمة العشرين في الأرجنتين