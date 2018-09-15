الاتصالات السعودية تستحدث وظيفة "أخصائي سعادة"

تناقلت وسائل إعلام سعودية ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي نبأ استحداث وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية لوظيفة جديدة تحت مسمى "أخصائي سعادة الموظفين".

وأعلنت الوزارة أنها تهدف من هذه الخطوة إلى تحقيق راحة الموظفين وبناء أسس الاستمتاع بالعمل عبر تطوير منظومة الموارد البشرية، وخلق بيئة عمل محفزة وذات إنتاجية عالية.

وأوضحت أن من المهام الرئيسية التي يجب أن يؤديها "أخصائي سعادة الموظفين" تكمن في المشاركة مع فريق إدارة التواصل الداخلي في توفير الخدمات الأساسية التي من شأنها تسهيل حياة الموظف.

سعدنا في @McitGovSa ان نكون اول جهة حكومية تطلق #السعادة_المؤسسة كأحد المبادئ الاساسية في الموارد البشرية لتعزيز احد قيمنا (الاستمتاع بالعمل) وخلق بيئة عمل جاذبة وتعزيز التوازن في الحياة العملية والاسرية.



فمرحبا بأول اخصائي "سعادة موظفين" بين فريق #HR والتواصل الداخلي pic.twitter.com/SBqfaxCsD4 — سعود الحقيل (@saud_alhokail) September 14, 2018

وتبدأ من قياس مستوى سعادة وتفاعل الموظفين بشكل دوري عن طريق استبيانات تحليل بيئة العمل واستطلاعات الرأي والاستماع للموظفين وتلبية رغباتهم.

تعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات @McitGovSa أول جهة حكومية تعمل على استحداث مسمى وظيفي (أخصائي سعادة الموظفين)، كل التوفيق للصديق عبدالعزيز وفريق عمل التواصل الداخلي في الوزارة، وسعيد باهتمام معالي الوزير في بيئة العمل والموظفين.



موفقين pic.twitter.com/WU7Szu3GED — معاذ خالد المسلّم (@muath_almosallm) September 11, 2018

وتشمل مهام "أخصائي سعادة الموظفين" أيضا العمل مع فريق التواصل الداخلي في تشكيل خطة لعام كامل للفعاليات والمبادرات الخاصة بتحقيق السعادة للموظفين ووضع مؤشرات قياس لبيئة العمل لتقييم المبادرات وقياس نتائجها.

المصدر: وسائل إعلام سعودية