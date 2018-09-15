بدأت في إحدى محاكم موسكو اليوم، المداولات الأولية في قضية المتهم إسلام مالكوف، الذي أقدم على ممازحة رجل شرطة بحمله والسير به لعدة أمتار في إحدى محطات مترو أنفاق موسكو.

وقال مالكوف، مبررا تصرفه الغريب هذا، إنه حينما أقدم على الشرطي ليحمله، لم ير وجهه، واعتقد أنه أحد أصدقائه المتطوعين في الشرطة.

ولكن هذا التبرير لم يقنع الكثيرين ويرى المحققون، أن الموقوف، رغب متعمدا بإعاقة رجل الشرطة عن تنفيذ مهامه الوظيفية وهو على رأس عمله، وهو جريمة يعاقب عليها القانون الروسي.

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وقال ألكسندر خينشتاين، مستشار مدير الحرس الوطني الروسي، إن مالكوف أراد من وراء هذه الخطوة المستهجنة إظهار استهتاره بالشرطة، والتعبير عن عدم احترام رجالها، مشددا على ضرورة معاقبة مالكوف، الذي تصرف كما يقول المثل الشعبي الروسي وفقا لمبدأ "القوة الزائدة تغني صاحبها عن عقله!".

المصدر: نوفوستي





