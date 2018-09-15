أهم 3 مبادئ للعيش المديد!

أشارت أولغا تكاتشيوفا، رئيسة إدارة طب المسنين لدى وزارة الصحة الروسية، إلى ضرورة التقيد بثلاثة مبادئ للعيش المديد، هي النشاط البدني، والاجتماعي، والتغذية السليمة.

وأضافت: يجب أن نتذكر أن النشاط البدني يبقى، العامل الرئيسي للمحافظة على عضلات الجسم سليمة وحمايتها من الضمور عند التقدم في السن".

وثانيا، على المرء اتباع نظام غذائي متوازن وعدم الإفراط في تناول الطعام، وتناول ما يكفي من الخضروات والفواكه، والحد من النشويات سهلة الهضم.

وثالثا، يجب أن يمارس المرء النشاط الاجتماعي الذي يزيد من الروابط الاجتماعية، ما يجعل الإنسان يشعر بنفسه ضروريا للآخرين مما يطيل في عمره.

كما يجب حسب خبيرة الصحة الروسية، أن ينال الإنسان القدر الكافي من النوم ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميا، والخلود إلى النوم قبل منتصف الليل والنهوض في حدود السادسة صباحا.

إقرأ المزيد

ودعت الخبيرة إلى التخلي عن العادات السيئة كالتدخين والكحول، والاهتمام بمستوى ضغط الدم ومعدل الكوليسترول.

المصدر: RT