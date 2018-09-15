مذيعة مصرية تصارع الموت بعد تعرضها لحادث مروري وقناتها تستغيث بالسيسي

أصيبت الإعلامية المصرية نانسي إبراهيم، المذيعة في قناة "نايل سينما" بكسور وجروح خطيرة بعد تعرضها لحادث مروري، اضطر الأطباء حتى الآن لإجراء 3 عمليات جراحية لها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن نانسي نقلت إلى مستشفى القوات الجوية عقب الحادث، وأن إصابتها حرجة للغاية.

نايل سينما" تستغيث بـ"السيسي" لإنقاذ نانسي إبراهيم.. تعرف على تفاصيل حالتها الصحية https://t.co/vkPHCjCDBOpic.twitter.com/M2sbrfQxdM — مصريون في الكويت (@egkwnet) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

مصراوي

إقرأ المزيد

وأصيبت نانسي بكسور في عظام الصدر والكتفين وبكسر منضغط مستقر في الفقرة الثانية وآخر مفتت وخلع بمفصل الكاحل الأيمن وكسر بالضلوع من الجهة اليسرى.

وأرسل العاملون في القناة التي تعمل فيها نانسي رسالة استغاثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يناشدونه فيها التدخل لعلاجها على نفقة الدولة خارج مصر.

المصدر: وكالات