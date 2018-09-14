رئيس وزراء يتنازل عن قصره ليصبح جامعة حكومية نخبوية

تنازل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن قصره الحكومي بشكل طوعي، بينما تستعد ورشات البناء لتحويله إلى مقر لجامعة حكومية من الطراز الأول.

إقرأ المزيد

ووجه خان أوامر للحكومة بتحويل المزيد من العقارات الحكومية الفارهة لمتاحف وفنادق ومراكز ثقافية، تكون لخدمة المصلحة العامة.

ويهدف خان من قراره الأخير إلى تخفيف قيمة الضرائب التي يدفعها الشعب، والتي يذهب جزء منها إلى العناية بالعقارات والمساكن الحكومية الفارهة، المخصصة للمسؤولين الرسميين وعائلاتهم.

وفي سياق متصل، شكلت باكستان لجنة حكومية متخصصة في دراسة آلية تحويل العقارات الحكومية الفارهة إلى منشآت ترفيهية وخدمية.

وكان خان قد تعهد خلال خوضه الانتخابات الأخيرة كمرشح عن حزب PTI، بتحويل قصره إلى جامعة مرموقة لا مثيل لها في باكستان، وكذلك بتحمل نفقات تعديل التصميم الهندسي للقصر، ليناسب متطلبات الحرم الجامعي.

المصدر: Gulf News