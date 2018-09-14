اعتقال منجمة حصدت ثروة تقدر بـ 4.6 مليون دولار!

اعتقلت الشرطة الإيطالية منجمة متهمة بالاحتيال المالي وخداع الناس، إذ تمكنت من جمع ثروة قدرها 4.6 مليون دولار من خلال جلساتها الكثيرة مع ربات المنازل والتجار ورجال الأعمال.

وقامت المنجمة بإخفاء المبلغ الهائل الذي حصدته عن مديرية الضرائب، حيث عمدت إلى تقاضي المال من زبائنها باليد، وليس عبر الحوالات المصرفية.

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ولكن في بعض الأحيان، كانت المحتالة تطلب من بعض الزبائن تحويل رسوم الجلسات مباشرة إلى حسابها البنكي، في محاولة لتضليل الشرطة عن الأرباح الحقيقية التي كانت تجنيها، بهدف التهرب من دفع ضرائب إضافية.

كما قامت المنجمة بإنشاء مركز لخدمة العملاء ووظفت فيه 10 أشخاص، كانت مهمتهم تلقي اتصالات الزبائن المهتمين برؤية المنجمة وتحديد أكثرهم قابلية لدفع المال وأكثرهم سهولة للخداع، ومن ثم إرسالهم إلى شقة المنجمة.

وعلاوة على ما سبق، كانت المنجمة تبيع أساور معدنية للزبائن مقابل مبالغ إضافية، بحجة أنها ستساعدهم في العثور على عمل وتجلب لهم الحظ الوفير.

المصدر: RT