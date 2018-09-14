جرذ ميت في طبق يكلف مطعما 190 مليون دولار! (صورة)

خسرت سلسلة مطاعم صينية عملاقة ما يقارب 190 مليون دولار من قيمتها في السوق، نتيجة عثور امرأة على جرذ ميت في حسائها.

وعقب نشر المرأة، وهي حامل، لصورة الجرذ عبر الإنترنت، تلقى مطعم "Xiabu Xiabu" ضربة مالية قاسية في السوق الصينية، إذ تم تداول الصورة بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعرض المطعم لانتقادات حادة وواسعة النطاق بسبب عرضه تعويضا ماليا زهيدا على المرأة، لم يتجاوز 750 دولارا أمريكيا.

وفي ردها على العرض، رفضت المرأة استلام أي تعويض مادي، قبل أن تجري فحصا طبيا شاملا للتأكد جيدا من حالتها وحالة جنينها الصحية.

وعند إبلاغ الشرطة، قام عناصرها بتفتيش المطعم بالكامل وكذلك إغلاقه بشكل مؤقت ريثما تنتهي التحقيقات الجارية.

وما زاد من تعقيد الحادثة، وجود الجنين في بطن الأم، الذي لا يمكن التأكد من سلامته بشكل كلي قبل أن تتم الولادة، الأمر الذي من شأنه جر إدارة المطعم إلى القضاء.

وبالرغم من فظاعة الصور، إلا أن قيمة المطعم في السوق قد بدأت بالتعافي تدريجيا منذ يومين.

You-Tube: South China Morning Post

المصدر: YouTube + BBC News