عرض 11 سيارة فارهة لعائلة الرئيس التونسي السابق للبيع

قالت لجنة مصادرة في تونس، إنها ستقدم عرضا دوليا لبيع 11 سيارة فارهة، تعود ملكيتها لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

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وأفادت شركة "كروز تورز" المكلفة من قبل الحكومة التونسية ولجنة المصادرة، بعملية تسويق وبيع السيارات المصادرة، بأنها قدمت عرضا دوليا للراغبين في شراء السيارات الفارهة، على أن يتقدموا بطلباتهم حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة، أنه تم تحديد موعد المعاينة والزيارة، من 17 إلى 30 سبتمبر 2018، للعموم والراغبين في اقتنائها، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية، اليوم الخميس.

وسبق أن نظمت الشركة عدة مزادات علنية، لبيع العشرات من السيارات واليخوت التي تمت مصادرتها، من عائلة بن علي وأصهاره، إبان سقوط حكمه جراء أحداث 2011.

وتحتفظ لجنة المصادرة الوطنية حتى الآن بـ57 سيارة، وتضم قائمة السيارات المدرجة للبيع، والتي نشرت في وسائل الإعلام المحلية اليوم، سيارات "مرسيدس" و" بي ام دبليو" و "رولز رويس" و"بورش" و"فيراري" إضافة الى سيارة "المايباخ" الخاصة بالرئيس السابق بن علي.

ولا تزال لجنة المصادرة تعمل، منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، عام 2011، على حصر أملاك العائلة الحاكمة، وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حله القضاء قبل إعادة ملكيتها للدولة أو بيعها.

المصدر: وكالات