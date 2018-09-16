الهند الأولى عالميا في أعداد قائدات الطائرات

تصنف الأمم المتحدة الهند كأكثر البلدان خطورة على النساء، إلا أنها في الوقت نفسه تتصدر المركز الأول عالميا في أعداد قائدات الطائرات.

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وتبلغ نسبة النساء في قمرات القيادة الجوية 5% من مجمل الطيارين حول العالم، أما في الهند فترتفع النسبة لتتخطى 12% من مجمل أعداد الطيارين في البلاد.

كما يوجد اليوم في الهند عدد قائدات يفوق ضعفي ما يملكه الغرب من نساء في قمرات القيادة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

وما يميز مهنة قيادة الطائرة في الهند، هو عدم وجود فرق في معدل الدخل السنوي بين الجنسين، على عكس معظم المهن والحرف الأخرى في البلاد.

وفي سياق متصل، يتقاضى الطيارون في الهند دخلا سنويا يتراوح بين 25 و47 ألف دولار أمريكي، وذلك تبعا لخبرتهم وعدد ساعاتهم المنجزة في الطيران، أي ما يعادل دخل المحامين المتمرسين فيها.

المصدر: RT