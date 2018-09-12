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أمير سعودي ينقذ أم أيتام من غياهب السجن

مجتمع

أمير سعودي ينقذ أم أيتام من غياهب السجن
AFP STEPHANE DE SAKUTIN
صورة أرشيفية
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في خطوة كريمة، أنقذ أمير سعودي امرأة هي أم لخمسة أيتام من السجن، عن طريق تسديد ديونها البالغة 70 ألف ريال.

وأكد الممثل السعودي الشهير وسفير الأيتام في عدد من الجمعيات الخيرية، فايز المالكي، على حسابه في "تويتر" أن المرأة المسجونة عادت إلى أطفالها بعد الإفراج عنها بفضل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

وسبق أن أطلق المالكي الاثنين الماضي حملة لمساعدة المرأة التي أصبحت في وضع صعب بسبب ديونها، داعيا المتابعين لحسابه في "تويتر" إلى مساعدتها قدر الإمكان.

المصدر: RT

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