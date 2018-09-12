أمير سعودي ينقذ أم أيتام من غياهب السجن

في خطوة كريمة، أنقذ أمير سعودي امرأة هي أم لخمسة أيتام من السجن، عن طريق تسديد ديونها البالغة 70 ألف ريال.

وأكد الممثل السعودي الشهير وسفير الأيتام في عدد من الجمعيات الخيرية، فايز المالكي، على حسابه في "تويتر" أن المرأة المسجونة عادت إلى أطفالها بعد الإفراج عنها بفضل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

بفضل الله ثم بفضل سمو سيدي الأمير #فيصل_بن_خالد_بن_عبدالعزيز تم إطلاق سراح السجينة أم الأيتام وهي مع أبناءها الآن كتب الله أجرك سمو الأمير ورفع قدرك وجعلها بموازيين حسناتك#ابها#عسيرpic.twitter.com/HhHHjRisZe — فايز المالكي (@fayez_malki) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وسبق أن أطلق المالكي الاثنين الماضي حملة لمساعدة المرأة التي أصبحت في وضع صعب بسبب ديونها، داعيا المتابعين لحسابه في "تويتر" إلى مساعدتها قدر الإمكان.

المصدر: RT