عدا المال والجمال.. ما الذي تبحث عنه المرأة في الرجل؟

وجد علماء النفس الأمريكيون أن وسامة الرجل وكسبه المزيد من المال غير كافيين لكسب قلب المرأة.

ووفقا للباحثين فإن المال يرفع من وضع أي رجل تقريبا في نظر الجنس اللطيف، ولكن المسؤول عن انجذاب المرأة إلى الرجل بشكل أساسي هي جينات التوافق النسيجي "Histocompatibility".

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وذكرت مجلة "Psyсhology Today"، أن علماء النفس يعتقدون أن هذه الجينات أو "الآلية"، حصلت عليها الأنثى خلال العملية التطورية عبر الزمن، وهي آلية بسيطة للغاية: من الأفضل التزاوج مع شريك حياة لديه جينات مناعية مستقرة، يمكن أن تورث لذرية المستقبل لتصبح بدورها ذات مناعة قوية.

ووفقا للعلماء، فإن النساء لا يمتلكن غالبا مجموعة من الجينات اللازمة لإعادة إنتاج نسل "قوي"، لذلك يحاولن الحصول عليها من الرجال.

وأشار الباحثون أيضا إلى أن العمليات التطورية والعلم النفسي للمرأة يؤكدان على أن النساء بعد الزواج وإنجاب الأطفال يتوقفن عن الانتباه إلى الأمور التي كانت تجذبهن إلى الرجال.

المصدر: لايف. رو