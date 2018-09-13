استطلاع للرأي: العزوبة بين الرجال أكثر منها بين النساء في روسيا

كشف استطلاع للرأي أن نسبة الرجال العزاب في روسيا بلغت 16%، فيما لم تتجاوز نسبة النساء غير المتزوجات 7% فقط، بحسب العينة التي شاركت في الاستطلاع.

وأجرى المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام (فتسي أوم) استبيانا أظهر أن نسبة الرجال المتزوجين بلغت 54%، ما يزيد عن نسبة النساء المتزوجات.

إقرأ المزيد

وحسب استطلاع الرأي، فإن 62% من المواطنين والمواطنات يعيشون "علاقات جدية". وعقد 50% منهم القران رسميا.

وعن طريقة التعارف على الشريك، فقد أشار 30% إلى أن اللقاء جاء ضمن جماعة الأصدقاء، وتعارف 20% في مكان العمل. ومن أماكن التعارف الأخرى بحسب الاستطلاع: الجامعة أو المعهد بنسبة 13%، متنزه (11%)، حفل موسيقي (6%)، شبكات التواصل الاجتماعي (5%).

وأكد 6% من الرجال فاعلية التعارف في شبكات التواصل الاجتماعي، ما يزيد عن نسبة النساء اللواتي يؤمنّ بهذا الأمر.

يذكر أن فرع "سبوتنيك" من المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام هو الذي أجرى، يوم 21 أغسطس الماضي، استطلاع الرأي هاتفيا، وشمل 1600 شخص، تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

المصدر: نوفوستي