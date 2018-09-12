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دراسة: 70% من الأستراليين تعرضوا للتحرش الجنسي

مجتمع

دراسة: 70% من الأستراليين تعرضوا للتحرش الجنسي
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نشرت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تقريرا صادما، يكشف عن حقيقة تعرض أكثر من 70% من الأستراليين للتحرش الجنسي خلال حياتهم.

وأضاف التقرير أن واحدا من أصل ثلاثة أستراليين تعرض للتحرش الجنسي أثناء العمل، في السنوات الخمس الماضية.

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كما أشار التقرير إلى أن حالات التحرش تستهدف النساء عموما، وأن بعضها قد يمتد لفترات زمنية طويلة. وبالحديث عن أكثر مظاهر التحرش انتشارا، فقد سادت الألفاظ والتعليقات الفاضحة وغير اللائقة التي يوجهها الرجال للنساء.

وفي السياق نفسه، تعرضت قرابة 23% من النساء الأستراليات لمحاولات أو جرائم اغتصاب في مرحلة ما من حياتهن، و89% منهن تعرضن لحوادث تحرش أقل وطأة.

وتحدثت اللجنة الحقوقية عن ارتفاع نسبة التحرش ضد النساء اللواتي تقدر أعمارهن بين 18 و29 عاما، بينما يشكل السكان الأصليون للقارة الشريحة الأكثر عرضة للظاهرة البشعة.

المصدر: IANS

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