بالفيديو من سوريا.. زواج أسطوري بنكهة قومية سورية حزبية!
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نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا زواجا ليس شرعيا أو أي شيء آخر بل حزبيا على "منهج " الحزب القومي السوري الاجتماعي.
وسأل "المأذون" العروسين إن كانا يقبلان الزواج وتكوين عائلة قومية اجتماعية، فكان جوابهما، نعم.
وبعد حصول القبول من الطرفين طلب من العروسين الاستعداد ثم أداء تحية الحزب، ثم قال "باسم سوريا والرفيق سعادة، أعلنكما زوجين سوريين قوميين اجتماعيين".
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