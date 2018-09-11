 
مباشر

بالفيديو من سوريا.. زواج أسطوري بنكهة قومية سورية حزبية!

مجتمع

بالفيديو من سوريا.. زواج أسطوري بنكهة قومية سورية حزبية!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krvl

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا زواجا ليس شرعيا أو أي شيء آخر بل حزبيا على "منهج " الحزب القومي السوري الاجتماعي.

وسأل "المأذون" العروسين إن كانا يقبلان الزواج وتكوين عائلة قومية اجتماعية، فكان جوابهما، نعم.

وبعد حصول القبول من الطرفين طلب من العروسين الاستعداد ثم أداء تحية الحزب، ثم قال "باسم سوريا والرفيق سعادة، أعلنكما زوجين سوريين قوميين اجتماعيين".

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بعد منعها من السفر، مقابلة حصرية مع عهد التميمي، تكشف فيها التفاصيل لـRT Online