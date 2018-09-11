جدل حول كاريكاتير "عنصري" عن مباراة سيرينا وليامز! (صورة)

تعرض فنان أسترالي لانتقادات لاذعة عقب رسمه كاريكاتيرا وصف فيه أحداث المباراة الأخيرة لبطلة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، ولكن على طريقته الخاصة.

وتصور اللوحة وليامز في حالة من الغضب والهيجان، وتظهر اللاعبة بشفتين كبيرتين وجسد بدين، وهي تقفز فوق مضرب التنس المكسور، خلال نهائيات بطولة التنس الدولية، "US Open".

كما ظهر الحكم في الرسم وهو يتحدث إلى منافستها اليابانية، نعومي أوساكا، طالبا منها عدم هزيمة وليامز قائلا: "هل تفسحين لها المجال بالفوز؟"، كما لو كانت وليامز طفلة صغيرة، ولا يريدها أن تخسر وتبدأ بالبكاء مجددا.

ورأى النقاد أن رسمة الفنان، مارك نايت، تحمل طابعا عنصريا، نتيجة للطريقة التي صور فيها النجمة الأمريكية ذات الأصول الإفريقية.

وقام الفنان برسم الكاريكاتير عقب الحادثة الاستثنائية التي جرت في المباراة النهائية من بطولة "US Open" للتنس، والتي تصادمت فيها وليامز مع الحكم ووصفته بأنه "سارق"، بعد أن غرمها نقطة بسبب كسرها لمضرب التنس عمدا.

ومع انتهاء المباراة، فرضت غرامة مالية على اللاعبة الأمريكية بلغت 17 ألف دولار أمريكي، بسبب "مخالفتها لقانون لعبة التنس".

AFP : MARK KNIGHT

المصدر: AFP