ترك عروسه لإدمانها واتس آب وطلب مهرا خياليا لإتمام الزواج!

تخلى رجل هندي عن عروسه يوم الزفاف بدعوى أنها قضت الكثير من الوقت في استخدام تطبيق واتس آب، وطالب بمهر قدره 900 ألف دولار مقابل إتمام مراسم الزواج.

وانتظرت العروس وعائلتها العريس في مدينة أمْروها بمقاطعة أوتار براديش، في يوم الزفاف المقرر، في 5 سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، وأرسل والد العروس شقيقه إلى بيت العريس لمعرفة ما حدث، وفقا لوكالة الأنباء الآسيوية "ANI".

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وأنهى الرجل علاقته بالمرأة بعد أن وجد أنها قضت الكثير من الوقت في إجراء المحادثات عبر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعا في البلاد.

وقال والد العروس: "كنا ننتظر العريس وعائلته، لكنهم لم يحضروا، فذهبنا إلى منزلهم، وعندها رفضت العائلة زواجه من ابنتي زاعمين أنها غير جيدة لأنها تقضي الكثير من الوقت على واتس آب".

وعندما أصرت عائلة العريس على رفض عقد القران قررت عائلة العروس تسجيل بلاغ عند الشرطة، تتهم فيه أهل العريس بالاستيلاء على المهر الذي تدفعه العروس وفقا للعادات الهندية.

وادعى والد الفتاة أيضا أن عائلة العريس أصرت على موقفها وطالبتهم بدفع مهر ضخم قدره 65 مليون روبية (900 ألف دولار)، مقابل الموافقة على إتمام الزفاف.

المصدر: RT