مليونير عجوز يبحث عن زوجة على الهواء مباشرة!

حدد المليونير البريطاني العجوز، بنجامين سليد، الصفات التي يجب توفرها في المرأة التي يمكن أن يتزوجها مستقبلا.

وأعلن المليونير سليد (72 سنة)، وهو سليل الملك جورج الرابع، على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني أنه ينوي الزواج من امرأة عمرها زهاء 35 سنة، على أن تكون ربة بيت قادرة على إطلاق النار وقيادة السيارة والطائرة المروحية، إضافة إلى أنها قادرة على إنجاب الأطفال، لأنه يحلم بوريث، بحسب Daily Mirror.

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ومن المفترض أن تكون المرأة التي سيقع اختيار المليونير عليها مصممة مؤهلة ومدبرة بيت، لأنه باعترافه غير مؤهل حتى لشراء سجادة، والبيت يحتاج إلى تنظيف وتنظيم وتحديث الديكور، وهو لا يريد اللجوء إلى خدمات المهنيين، "لأنهم يطلبون مبالغ كبيرة لا مبرر لها مقابل عملهم". واعتبر العجوز الزواج من امرأة يمكنها تلبية جميع طلباته صفقة ممتازة، "اثنين بسعر واحد".

كما أشار المليونير العجوز إلى أنه يبحث عن عامل بارع وماهر لإنجاز الأعمال المختلفة في المنزل، لأن العامل السابق "هرب مع آخر سيدة للبيت".

وقد أعربت الكثير من المشاهدات عن استعدادهن ربط حياتهن بالمليونير، واعتبرنه رجلا رائعا.

المصدر: لينتا. رو