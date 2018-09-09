تفاصيل مثيرة في قضية "جثث الأسرة المتحللة" في مصر

ألقت الشرطة المصرية القبض على زوجة الأب الثانية المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الأربعة بوضع السُم في الأكل، خلال تواجدها في محافظة الجيزة، في ما عرف بقضية "الأسرة المتحللة" .

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واتهمت الزوجة الأولى للقتيل وأم أولاده خلال التحقيقات، الزوجة الثانية بجريمة القتل خوفا من الفضيحة، حيث قالت إن المتهمة (الزوجة الثانية) كانت تتشاجر دائما مع زوجها القتيل(وهو الزوج الثاني بالنسبة لها) بسبب رفضه رغبتها في العودة لزوجها الأول، التي كانت ترسل له صورا عارية.

وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بمنطقة المعهد الديني بقرية الرملة، وبالفحص تم العثور على جثة الأب وأبنائه الأربعة مقتولين.

وكشف تقرير الطب الشرعي الأولي أن سبب الوفاة هو نتيجة تسمم عقب تناول وجبة طعام.

وأخلت النيابة سبيل الزوجة الأولى، وألزمتها بعدم مغادرة سكنها لحين ورود التقرير النهائي للطب الشرعي، حيث كشفت التحريات عدم تورطها، وصحة أقوالها فيما يخص عدم علمها بالواقعة.

المصدر: وكالات