قرار عاجل من النائب العام عقب انتشار فيديو لباكستاني يتحرش بسعوديات!

أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، قرارا عاجلا بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية.

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وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تحت عنوان "باكستاني يتحرش بفتيات سعوديات في أحد المجمعات"، يظهر المواطن في أحد المتاجر النسائية، وهو يتحرش بهن بطريقة غير لائقة.

المصدر: الرياض