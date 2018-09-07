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قرار عاجل من النائب العام عقب انتشار فيديو لباكستاني يتحرش بسعوديات!

مجتمع

قرار عاجل من النائب العام عقب انتشار فيديو لباكستاني يتحرش بسعوديات!
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باكستاني يتحرش بسعوديات
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أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، قرارا عاجلا بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية.

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وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تحت عنوان "باكستاني يتحرش بفتيات سعوديات في أحد المجمعات"، يظهر المواطن في أحد المتاجر النسائية، وهو يتحرش بهن بطريقة غير لائقة.

المصدر: الرياض

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